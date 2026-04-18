九州地区のG3は昨年12月の佐世保記念以来。その時の初日1R1番車は山崎歩夢だった。今回は売り出し中の谷内。ただ、積極的な渡口や小林もいて意外に激戦。そして捲り強烈な原口がいる。思い出してほしい。佐世保記念の初日1R、山崎歩夢を捲り21万車券を叩き出したのが原口だった。「状態は普通」でも別線が踏み合えば侮れない。【1R】原口が一撃。＜5＞＝＜3＞、＜5＞＜2＞、＜5＞＜9＞流し。【9R】前回、久々に決勝進出