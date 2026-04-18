[3.17 ACLE準々決勝 アルアハリ・サウジ 2-1 ジョホール ジッダ]20日(日本時間25時15分)に行うAFCチャンピオンズリーグエリートの準決勝でヴィッセル神戸と対戦する相手が、アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に決まった。前半19分にジョホールがオウンゴールで先制したゲームは、同37分にアルアハリ・サウジに退場者が出たことで、ジョホールがより有利に試合を運ぶものと思われた。しかし前半アディショナルタイム3分に同