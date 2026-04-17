17日、衆院内閣委員会で政府のインテリジェンス（情報収集・分析）能力を強化する「国家情報会議」設置法案の質疑が行われた。国家情報会議設置法案は衆院本会議で審議入り。法案を足掛かりに「スパイ防止法」制定や、外国での諜報（ちょうほう）活動を行う機関の設置を目指す。 現在の政府の情報組織は内閣官房の内閣情報調査室のほか、警察庁の公安部門や公安調査庁、外務省、防衛省にある。どこが対応すべきか、管轄の問題な