記事ポイント 株式会社アライブが全校舎の講師とスタッフを集めた英語オリエンテーションを名古屋で開催します。株式会社アライブが英語教育と非認知能力育成を組み合わせた教育方針を共有します。株式会社アライブが英語の保育園や英会話、STEMスクールなど幅広い学びの場を展開します。 アライブが、英語教育と非認知能力育成をテーマにした全校舎オリエンテーションを名古屋で開催します。アライブの教育