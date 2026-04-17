ややドル円での反応が大きくクロス円は軟調＝NY為替 アラグチ外相発言を受けてドルは急落。ドル円でのドル安の勢いがユーロドルを上回り、ユーロ円は１８７．４０円台まで急落し、東京朝の水準を付けている。今日のユーロ円は東京午後にかけて１８７．８５円まで上値を伸ばしていた。 EURJPY 187.51