MLB Japanが4月13日、Instagramを更新。MLB史上初の黒人メジャーリーガー、ジャッキー・ロビンソンの記念日を伝えた。 【画像】「なんて素敵」吉田正尚が家族と触れ合う“親子ショット”公開愛娘の誕生日をお祝い 「あさって4月15日はジャッキー・ロビンソン・デー！」と投稿されたのは、当時のロビンソンが選手に囲まれ笑顔を見せる写真。ロサンゼルス・ドジャース所属の大