キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし収納BOX (C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、7月29日にBlu-ray/DVD化される。BD/DVDのどちらにも完全生産限定版を用意。価格は、BDの完全生産限定版が11,000円、DVDの完全生産限定版が9,900円。BD通常版は4,950円、DVD通常版は4,400円。 完全生産限定版 Blu-ray 11,000円(ANZX-18501