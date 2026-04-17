奈良競輪場のF2「オッズパーク杯」が18日、初日を迎える。17日は前検が行われた。ガールズの6Rに荒川ひかり（31＝茨城）が登場。右足のプレート除去手術から復帰3戦目になる。「練習中に落車して、それが少し心配ですね。ケガは軽傷です。奈良は久しぶりだけど前回も33バンクなので」前節では白星も手にしている。奈良にもスムーズに対応できそうだ。