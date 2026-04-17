ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が17日、東京・赤坂Biz タワー仲通りで行われた『NTTドコモ presents“ナイトグラフィーイルミネーション by Galaxy with ME:I”点灯式』に出席。【写真】まるでプリンセス！真っ白の衣装で登場したME:Iこの日、2024年4月17日のデビューからちょうど2周年を迎えたMEI。明るい未来をイメージした「Galaxy ファッション」で登場し、グループ初となる