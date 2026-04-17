みずほPayPayドームで4月17日、巨大なウォールアートがお披露目されました。すぐ近くにあるミュージアムでは、王貞治会長の軌跡をたどる特別展示がスタートしています。■遠野愛アナウンサー「まさに、ボールを投げようとしている瞬間、躍動感があります。そして何より、大きくて迫力があります。」秋山元監督と小久保監督。王会長と握手をする城島CBO。 17日正午、みずほPayPa