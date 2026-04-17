降格圏に沈むトッテナムは、プレミアリーグに踏み留まれるか。「問題はメンタル面だ」と主張するロベルト・デ・ゼルビ新監督は、チームの士気を高めるために行動を起こした。英紙『The Telegraph』は現地４月18日のトッテナム対ブライトンを前に、「ロベルト・デ・ゼルビは降格回避を目指し、豪華な親睦会に招待した」と報道。その詳細を次のように伝えている。「水曜日の夜、デ・ゼルビはトッテナムの選手とスタッフをメイフ