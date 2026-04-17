ネット通販向けの商品保管場所として活用している、閉校した小学校の教室＝17日午後、岐阜県海津市アパレル経営者らが新設した企業「フレンズ」（岐阜県海津市）は17日、市内で閉校した小学校の施設を活用し、インターネット通販向けの物流代行拠点の運営を始めた。ネット通販向け物流代行に特化した廃校転用は珍しいという。高い価格競争力につなげる狙い。フレンズは東京都でアパレル会社を経営し、通販も手がける岐阜市出身