記事ポイント横浜4会場を巡る都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」が開催されます。イベントは2026年4月3日から5日まで横浜エリアで実施されます。新設エリア「Echoes Amusement Park」がゲームやスケートボードなどの遊びを楽しめる場として登場します。CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026は、横浜の街全体で音楽とカルチャーを楽しめる都市型音楽フェスです。三菱商事都市開発は