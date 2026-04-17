「富裕層」の夫婦はどのような働き方をしているのか。金融資産1億円以上を保有する3243人を対象にクラスター分析調査をしたインテージによると「世帯年収1500万以上で子どものいる『パワーファミリー』と一般年収層では、働き方に大きな差が見られる」という――。※本稿は、株式会社インテージ『なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／