authorは4月17日、独自に展開するオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」ブランドにおける新製品として、『モンスターハンターストーリーズ3〜運命の双竜〜』の動作確認済みパソコンを発売した。CPUにAMD Ryzen 7 9800X3Dを採用し、グラフィックスにRadeon RX 9070 XTを組み合わせるゲーミングPC。高い性能を備えて『モンスターハンターストーリーズ3〜運命の双竜〜』の動作確認を受けている点が特徴で、また発売を記念して購入者