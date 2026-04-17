ゲンダイエージェンシー [東証Ｓ] が4月17日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比63.5％増の6.8億円に拡大し、27年3月期も前期比17.6％増の8億円に伸びる見通しとなった。3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の25円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.1％増の1.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同