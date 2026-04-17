三条市は17日、去年10月からことし3月までの懲戒処分について公表基準に基づき発表しました。発表によると女性職員が去年11月に戒告処分となっていたことがわかりました。三条市によりますと、処分を受けたのは市長部局の主任級の女性職員です。女性は、給付事務を担当していて、支給に関する請求書を受け取ったにもかかわらず、支払い手続きを行わず放置。さらに、上司からの確認に対し虚偽の報告をし、相手方への支給に遅れが生