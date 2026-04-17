ブリヂストンスポーツが、「Pacific GOLF CLUB」との初コラボ商品を発表。百貨店やゴルフショップ、ゴルフ場のほか、各公式オンラインストアでの販売を開始した。【写真】自由自在に組み合わせられるベーシックカラーが汎用性高すぎ！「Pacific GOLF CLUB」といえば、“Surf and Turf”をコンセプトに掲げる、神奈川県七里ヶ浜発のゴルフブランド。サーフカルチャーとゴルフを融合させた、型にはまらないアイテムの数々は、海辺の