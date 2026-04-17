1勝したところでIL入り、米国生活への適応にも悩み？今季、米大リーグのアストロズに新加入した今井達也投手は、13日付で右腕の疲労のため負傷者リスト（IL）に入った。ここまでの成績は3試合で1勝0敗、防御率7.27。取りざたされているのが、日本と米国の違いになかなか適応できていない現実だ。アストロズの首脳陣は続々とフォローに乗り出すと表明している。アストロズの地元紙「ヒューストン・クロニクル」は15日（日本時間