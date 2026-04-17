テレビ東京は１７日、熱狂的な人気を誇るホラー漫画家・伊藤潤二氏の作品をドラマ化した「ストレンジ-伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」（７月３日スタート。金曜、深夜０・１２）を放送すると発表した。作品は、霧深い町で流行する“辻占（つじうら）”と謎の美少年によって引き起こされる狂気と恐怖を描く長編人気作「死びとの恋わずらい」を筆頭に、ありえない場所に痛みを感じる少年を取り巻く人々がやがて戦慄の渦に巻き