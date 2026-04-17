他人名義の「楽天」のアカウント情報を不正に入手し、ポイントを使ってゲーム機を購入したなどとして、男4人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された横川響容疑者ら3人は2024年、他人名義の「楽天」のIDやパスワードを不正に入手し、他人の楽天ポイントを使ってゲーム機2台を購入した疑いがもたれています。横川容疑者らは、他人のアカウント情報などが自動で表示されるプログラムから入手したということで、このプログラ