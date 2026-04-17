BTSが、アメリカン・ミュージック・アワーズ（AMA）大賞候補に挙がった。米国の大衆音楽賞の同賞が14日に発表した候補者リストに入った。韓国公営放送MBCは17日「米国の3大ポップミュージック賞の1つAMAで、BTSが2度目の大賞挑戦。約4年ぶりにフルメンバーでカムバックしたBTSが、同アワードの最高賞に相当する『今年のアーティスト』部門の候補に選ばれた」と報じた。同部門では、BTSの他にブルーノ・マーズやテイラー・スウィフ