BLACKPINKのJENNIE（ジェニー＝30）が、米「TIME」（タイム）誌選定「最も影響力のある100人」リストに入った。TIMEが公式サイトで発表した「2026 THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE IN THE WORLD」リストに、名前が掲載された。「TIME 100」は世界で最も影響力のある人物の影響力、革新性、業績をたたえるリスト。今年のリストでは、K−POPアーティストの中で唯一、入った。韓国メディアのニュースエンは17日「独自の音楽性と影響