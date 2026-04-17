5月2日に東京ドームで激突ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、大一番を前に心強い激励を受けた。大橋ジムを訪問した超大物が2ショットを撮影し、「燃えていました」と伝えた。腹筋がきれいなシックスパックに割れ、肩や腕の筋肉が盛り上がった金髪姿の井上。隣に立ったのはギタリストの布袋寅泰だった。Tシャツ姿でサムズアップをしながら微笑んでいる。布袋は16日までに自身のインスタ