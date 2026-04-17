5月2日に東京ドームで激突

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、大一番を前に心強い激励を受けた。大橋ジムを訪問した超大物が2ショットを撮影し、「燃えていました」と伝えた。

腹筋がきれいなシックスパックに割れ、肩や腕の筋肉が盛り上がった金髪姿の井上。隣に立ったのはギタリストの布袋寅泰だった。Tシャツ姿でサムズアップをしながら微笑んでいる。

布袋は16日までに自身のインスタグラムを更新。「大橋ジムに表敬訪問してきました。張り詰めた空気の中、モンスターの眼は燃えていました」と記して実際の画像を公開すると、ファンを歓喜させていた。

「男は眼に宿りますね」

「尚弥さん、カッコいい。ドラゴンボールの孫悟空みたい」

「お二人共イカしてる。かっこいい」

「チャンプの顔付きがもう戦闘モードを纏ってきてる。クソかっこいい」

「すげー！！尚弥さま！」

「もし布袋さんがボクシングしたらミドル級かな」

「尚弥チャンピオンにパワーを」

井上は5月2日、東京ドームで前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）との世界スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む。公私で親交がある布袋も、世紀の一戦を心待ちにしているようだ。



（THE ANSWER編集部）