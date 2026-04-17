たけお競輪ＧIII「武雄市制２０周年開設７６周年記念大楠賞争奪戦」がオッズパーク武雄（武雄競輪場）で４月１８〜２１日に開催される。Ｓ班嘉永泰斗を中心に地元の山田英明、庸平兄弟や山崎賢人らの九州勢が、真杉匠、阿部拓真、南修二のＳ班戦士ら強豪を迎え撃つ。春の武雄の４日間が激闘にあふれる。嘉永が九州の意志を示す。「言葉で、というタイプじゃないので」とこれまで築き上げてきたのはレースでの表象形成。そ