１６日、タヤーニ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／燕雁）【新華社北京4月17日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は16日、イタリアのタヤーニ副首相兼外務・国際協力相と北京で会談した。１６日、タヤーニ氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／燕雁）