この記事をまとめると ■エアロは素材違いで性質と見た目が大きく変わる ■ウレタンは柔軟で純正向きとなりFRPは軽量で自由度が高い ■補修性やコストも異なり用途に応じた選択が重要だ 好みや使用環境に応じて正解は変わる 愛車をより自分らしくカスタマイズしたいと考えたとき、さまざまな手法が存在するが、もっとも大きくイメージを変更させてくれるのがエアロパーツではないだろうか。 純正バンパーなどにプラスするタイ