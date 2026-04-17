俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第15回が、17日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真あり】『ニトリ』CMでも話題の新キャスト同作は、大関和と鈴木雅という2人のトレインドナースをモチーフに、対照的な価値観を持つ主人公2人の成長を描くバディドラマ。同じ看護婦養