『風、薫る』新キャストにネット騒然「朝ドラ常連」「Nウォームの人だ！」
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第15回が、17日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真あり】『ニトリ』CMでも話題の新キャスト
同作は、大関和と鈴木雅という2人のトレインドナースをモチーフに、対照的な価値観を持つ主人公2人の成長を描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が葛藤しながら経験を積み、“最強のバディ”へと変化していく姿を描く。明治という激動の時代を背景に、型破りなナースたちが人々を守るため奔走する物語となっている。
第15回では、直美（上坂樹里）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれるも、炊き出しの手伝いを依頼される展開に。一方で、美津（水野美紀）の働きかけにより、りん（見上愛）は近隣住民の協力を得て生活が整い始める。そんな中、直美は小日向（藤原季節）にある思いを打ち明ける。
また、りんの家に美津と安（早坂美海）が押しかけ、共同生活が始まる場面も描かれた。帰宅したりんを出迎えたのは、隣人の中山マツ（丸山礼）。部屋はすでに整えられており、マツは夫・貞三や隣人の六郎（清水伸）らとともに掃除を手伝ったと明かす。
この六郎役で登場した清水伸は今回が初登場。これまで連続テレビ小説『半分、青い。』『エール』『ちむどんどん』『らんまん』『虎に翼』などに出演してきたほか、『ニトリ』のCM出演でも知られる存在だ。放送後、Xでは「Nウォームの人だ！」「ニトリの人だ」「もうすっかり朝ドラ常連さん」などの声が上がり、新キャラクターの登場に大きな注目が集まった。
【写真あり】『ニトリ』CMでも話題の新キャスト
同作は、大関和と鈴木雅という2人のトレインドナースをモチーフに、対照的な価値観を持つ主人公2人の成長を描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が葛藤しながら経験を積み、“最強のバディ”へと変化していく姿を描く。明治という激動の時代を背景に、型破りなナースたちが人々を守るため奔走する物語となっている。
また、りんの家に美津と安（早坂美海）が押しかけ、共同生活が始まる場面も描かれた。帰宅したりんを出迎えたのは、隣人の中山マツ（丸山礼）。部屋はすでに整えられており、マツは夫・貞三や隣人の六郎（清水伸）らとともに掃除を手伝ったと明かす。
この六郎役で登場した清水伸は今回が初登場。これまで連続テレビ小説『半分、青い。』『エール』『ちむどんどん』『らんまん』『虎に翼』などに出演してきたほか、『ニトリ』のCM出演でも知られる存在だ。放送後、Xでは「Nウォームの人だ！」「ニトリの人だ」「もうすっかり朝ドラ常連さん」などの声が上がり、新キャラクターの登場に大きな注目が集まった。