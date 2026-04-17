樋口新葉、三原舞依も今季限りで引退ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。五輪シーズンを一区切りとして勝負のリンクに別れを告げるスケーターが続出。来季から新時代に突入する。2人は共同投稿で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断し