【モデルプレス＝2026/04/17】4月17日のTBS『それSnow Manにやらせて下さい』（毎週金曜よる7時から）3時間SPでは、「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾と、Snow Man×BTSのVとJung KookのコラボSP続編が放送される。【写真】BTSメンバー＆スノの貴重ショット◆生田斗真＆りくりゅうペアら豪華ゲストが登場Snow Manと親交のある⽊梨憲武が、ガイドとしてスケジュールから⾏き先、さらにはゲスト