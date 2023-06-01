日本サッカー協会は４月16日、日本代表のナショナルコーチングスタッフに、元日本代表MFの中村俊輔氏が加わると発表した。北中米ワールドカップ開幕まであと２か月というタイミングでのリリースに、日本のインターネット上では驚きや期待の声が多数上がった。日本代表で10番を背負ったレジェンドのコーチ就任に韓国メディアも反応。「日本代表、ワールドカップ優勝に向け“秘密兵器”を投入！アジア最高のフリーキッカー、中