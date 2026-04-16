Snow Manの宮舘涼太さん（33）が16日、『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』の記者発表会に関根勤さん（72）、関根麻里さん（41）らとともに登場。キラキラに輝く衣装のこだわりを明かしました。ディズニー・オン・アイス史上初となる2年連続でスペシャルサポーターに就任した宮舘さん。記者発表会に、きらびやかな衣装で登場し、衣装のポイントを聞かれると「40周年を記念しまして、こっちの角度か