Snow Manの宮舘涼太さん（33）が16日、『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』の記者発表会に関根勤さん（72）、関根麻里さん（41）らとともに登場。キラキラに輝く衣装のこだわりを明かしました。

ディズニー・オン・アイス史上初となる2年連続でスペシャルサポーターに就任した宮舘さん。記者発表会に、きらびやかな衣装で登場し、衣装のポイントを聞かれると「40周年を記念しまして、こっちの角度からはゴールドに見え、こうすると分かりづらいですかね？ シルバーに見えるんですよ」と明かし、よく見えるようにと1回転しながら衣装を披露しました。

■宮舘涼太、スペシャルアクトに出演 「“あんなこと”や、“こんなこと”をさせていただけるんじゃないか」

宮舘さんは2025年に続き、2026年も『スペシャルアクト』に出演。2025年のスペシャルアクトについて聞かれると「ディズニーの名曲ソングをですね、歌わせていただいて。そしてスケートも滑らせていただいたので。正直とても緊張はしたんですけれども、会場で皆様の声援だったり、曲、空気感を楽しんでやることができました」と振り返りました。

さらに、2026年の意気込みについては「氷上の上で“あんなこと”や、“こんなこと”をさせていただけるんじゃないかなと。ドキドキしてるんですけれども、楽しみでもあるので。そのいい緊張感を持ちながら、皆様に愛のあるパフォーマンスをお伝えできればなと思います」と明かしました。

■一緒にアイスショーを見たい人は？

1986年の日本初公演から40周年となる2026年。キャッチコピーの『みんなで、おいでよ 40 Party!』にちなみ、宮舘さんが“一緒に見に行きたい人”を聞かれると「（Snow Manの）メンバーですかね。メンバーで、見に行って、『演出がこうだ』とか『この曲がいい』とか、これを『次の曲のターンに取り入れよう』とか」と明かしました。

宮舘さんの話に対し、関根勤さんが「佐久間くん（佐久間大介さん）がすぐなんかやりそうですね」と聞かれると、宮舘さんは「佐久間も“見に行きたい”と言ってましたし、阿部（阿部亮平さん）に関しては、昨年やったオープニングアクトを見に来てくれて。なので阿部も見てるんですよ。なので、今年は全員で並びながら見たいなと。横一列で」と全員で見に行きたいと語りました。

宮舘さんがスペシャルサポーターを務める『ディズニー・オン・アイス』は、ミッキーマウスをはじめ多くのディズニーキャラクターが登場する氷の上のミュージカルショー。日本では初演以降、これまで6000回を超える公演が行われてきました。記者発表会には宮舘さんのほかにも、ファミリーパートナーの関根勤さんや関根麻里さん、スペシャルゲストとしてミッキーマウスとミニーマウスも登場しました。