私はレイコ（30代）。娘のアリサ（小2）の習い事のお迎えに来ました。習い事のあとに公園で少しだけシール交換をすることになりました。アリサの同級生のメイちゃん（小2）も、以前アリサとシール交換をしました。でもそのシールが本物ではないことに気付いた私は、アリサに「これは偽物だから交換すると損だし、本人にも教えてあげた方がいい」と善意のつもりで言ったのです……。それでメイちゃんママのユイカさんが偽物だと気が