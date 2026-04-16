東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「天気のギモン」です。今回、寄せられたギモンはこちらです。「最近、雨が降る日も多くなりましたが、ダムの渇水問題はどうなったのでしょうか？」ここ最近は雨の日も多く天気がぐずついていますが、ダムの貯水量は今、どうなっているのでしょうか。こちらは、福岡県主要21ダムの貯水量の推移を表すグラフです。去年の秋から、ことしの冬にかけて貯水量は減少し続けていましたが、3月に入ると