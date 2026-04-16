女優の吉岡里帆が14日、自身のインスタグラムを更新。人気キャラクター“どんぎつね”の姿を披露し、ファンの注目を集めている。【写真】吉岡里帆の“どんぎつね”が4年ぶりに復活！吉岡は「これからどんなストーリーが見たい？」とつづり、どんぎつねに扮した写真を公開。木くずのようにも見える鰹節の上に横たわるショットとなっている。どんぎつねとは、日清「どん兵衛」のCMに登場するキャラクターで、吉岡演じるどんぎ