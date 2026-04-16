映画「ゴジラ―1.0（マイナスワン）」などのせりふや展開を克明に文字起こしした「ネタバレ」記事を自社サイトで公開したとして、著作権法違反罪に問われたITサービス会社代表取締役竹内渉被告（39）に東京地裁は16日、懲役1年6月、執行猶予4年、罰金100万円（求刑懲役1年6月、罰金100万円）の判決を言い渡した。島戸純裁判長は、被告が公開した「ゴジラ―1.0」に関する3千字超のネタバレ記事は、作品の本質的な特徴の同一性を