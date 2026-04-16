4月16日午後、新潟県上越市の突堤で釣りをしていた男性が海中に転落して救急搬送されました。男性は飲酒していて救命胴衣は未着用だったということで、海保が注意を呼びかけています。 救助されたのは、長野県安曇野市に住む50代男性です。 4月16日午後3時半すぎ、上越市夷浜の突堤で釣りをしていた男性が海中転落し、転落に気づいた付近の釣り人2人が消波ブロックに引き上げました。さらに別の釣り人2人が加わり、男性は突堤上