日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 227( 227) TOPIX先物 6月限 245( 245) 日経225ミニ 6月限 481( 481) ◯SMBC日興証券 限月取引高(立会内) TOPIX先物 6月限3