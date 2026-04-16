日本冷凍食品協会は4月16日、2025年1〜12月の冷凍食品国内生産量(速報値)を公表した。〈工場出荷額は8,577億円、４年連続で過去最高額を更新〉国内生産量は前年比2.4%増の157万4,172トンと順調に推移し、前年を上回った。金額(工場出荷額)ベースでは、6.4%増の8,577億円と7年連続で増加し、調査開始以来過去最高額を4年連続で更新した。家庭用は数量ベースでは2.8%増の76万385トンと3年ぶりの増加、金額では9.6%増の4,458億円で2年