ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する通信サービスブランド「NURO」と、インターネット接続サービス「So-net」は、4月3日から5日にかけて開催された音楽とエンターテインメントが複合するフェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』に特設ブースを出展。3日にはメディア向け先行取材会が行われ、本ブースで用いられているソニー