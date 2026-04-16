新学期や入学まもないころは、子どもにとって新しい出会いの連続。お弁当が、友達とのちょっとした会話のきっかけになることもあります。今回は、オレンジページnetの公式ブロガー「オレペエディター」の中から、中学生のお子さんを持つericaさんのお弁当をご紹介。思わず話したくなるアイディアが詰まった、楽しいお弁当です。新学期スペシャル弁当友達との話題づくりに、たこ焼き風ホットケーキ入学して間もないころ、新しい友達