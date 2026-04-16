東根市によりますと、東根市の土田正剛市長が亡くなったということです。 土田市長は県議を経て、１９９８年に東根市長に初当選。現在、７期目を務めていました。３年前から多発性骨髄腫に罹患し抗がん剤による治療を続けてきたということです。 土田市長は次期市長選挙に出馬しない意向を正式に発表していました。