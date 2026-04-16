Ｊ１広島は１６日、日本代表の森保一監督らを指導した広島の元総監督・今西和男さんがこの日未明、肺炎のため死去したと発表した。８５歳だった。広島市出身の今西さんは、東京教育大（現筑波大）を経て東洋工業（後のマツダ）入りし、日本代表としてもプレー。現役時代のポジションはＤＦ。２８歳で現役を引退し、社業に専念。８２年から再び同社サッカー部に携わり、マツダにハンス・オフト氏を招聘。Ｊリーグ初期はマツダを