日経平均株価が大幅に上昇し、終値は5万9518円となりました。中東情勢が軟着陸するとの期待感から、およそ1か月半ぶりに最高値を更新です。2月末の攻撃以降、イラン情勢をめぐってリスク回避の動きが広がりましたが、市場では「最悪のシナリオ」からは脱したとの声も聞かれる中での過去最高値の更新となりました。中東情勢が落ち着くとの見方から、まずきのう、ニューヨーク市場ではハイテク株が上昇し、その流れを引き継いだ東京