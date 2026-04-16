記事ポイントドミトリー・スミレフスキーが二役で出演K-BALLET TOKYOが全幕を新演出で上演東京と大阪で観劇できる春ツアードミトリー・スミレフスキーが、K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』で義勇兵フィリップとルイ16世の二役を務めます。K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』は、日本のカンパニーによる全幕上演として注目を集める公演です。K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』は、東京と大阪で上