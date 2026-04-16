松本市に住む40代の男性が副業や融資話を持ち掛けられ、2度にわたって詐欺被害に遭い、合わせて約4000万円をだまし取られていたことがわかりました。詐欺の被害に遭ったのは松本市内に住む40代の男性です。警察によりますと男性は去年11月、SNSを通じて知り合った女や副業の先生を名乗る人物から「副業」を持ち掛けられ、必要経費などの名目で指定された口座に12回にわたって3775万円を振り込みました。さらに男性は3月、副業の必