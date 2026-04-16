BTSが、米音楽専門マガジン「ローリングストーン」5月号のスペシャル表紙を飾った。同誌は14日、BTSのグループカバーとインタビュー映像を公開した。米国、英国、フランス、ドイツを含む全世界16カ国と地域で同時に掲載された。同誌史上最大規模のプロジェクトで、グループの集合写真に加え、メンバー別の個人カバー7パターンが発行されたのは、K−POPアーティストとしては初の試みとなった。韓国メディアのスターニュースは16日「